Судебная реформа "забуксовала": украинские судьи не смогли определиться с представителями в Этический совет

Судебная реформа "забуксовала": украинские судьи не смогли определиться с представителями в Этический совет

Между тем иностранные эксперты уже предложили своих кандидатов.

В понедельник, 13 сентября, Совет судей не смог выбрать трех своих представителей в Этический совет. Совместно с представителями международных организаций они должны контролировать добродетельность членов Высшего совета правосудия. Это необходимое условие для осуществления судебной реформы в Украине, которая теперь снова будет затягиваться.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Ни один из четырех кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. Каждый из них получил только по 4 голоса из 26 возможных.

Всего в Этическом совете должно быть шесть представителей: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех — международные организации. Иностранные эксперты своих кандидатов уже подали. Украинская сторона пока медлит.

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В Совете судей объяснили, что процедура избрания кандидатов несовершенна, а члены Этического совета от Украины не будут иметь особого влияния на принятие решений.

"Роль представителей судебной ветви власти сводится к нулю. Нет даже одного голоса для того, чтобы влиять на какое-то решение", — сказал по этому поводу председатель Совета судей Украины Богдан Монич, отметив, что ничего страшного не произошло — представительство будет сформировано позже.

Зато общественные активисты считают, что судьи умышленно блокируют перезагрузку судебной системы в Украине.

Такого же мнения придерживается народный депутат Александра Устинова, которая заявила, что сегодня судьи продемонстрировали сопротивление своим нежеланием избирать представителей в Этический совет. "Это саботаж реформы", — отметила она.

Новости Украины: судебная реформа - в Этичный совет не удалось выбрать ни одного кандидата

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