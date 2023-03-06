Судебное решение в несколько кликов: в "Дії" запустили новую услугу

Раньше необходимо было ехать в суд в специально отведенное время, а затем стоять в очередях, чтобы получить документ.

Министерство цифровой трансформации запустило в приложении "Дія" новую услугу, позволяющую украинцам получить электронное судебное решение с обученной электронной подписью судей.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

"Продолжаем цифровизировать судебную систему в Украине. Уже год в приложении "Дія" доступны судебные уведомления – информационное сообщение о судебных заседаниях. Теперь в несколько кликов вы можете получить судебное решение прямо в смартфоне. Раньше для этого необходимо было ехать в суд в специально отведенное время, а затем стоять в очередях, чтобы получить документ", — отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Чтобы получить судебные решения в "Дії", необходимо, прежде всего, обновить приложение до последней версии, авторизироваться в нем, перейти в "Услуги" и выбрать "Судебные дела". После этого просмотреть судебные решения и при необходимости скачать себе на смартфон.

Кроме того, в приложении "Дія" украинцы могут получать уведомления о назначенных судебных заседаниях, в которых они являются участниками дела.

Напомним, на портале "Дія" теперь можно онлайн подать заявление о регистрации брака. Процесс подачи заявления длится менее 15 минут. Вам только нужно явиться в ГРАГС в день женитьбы.

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