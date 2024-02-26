"Судье в местах отбывания наказания не очень хорошо живется": в ВС прокомментировали освобождение Князева под залог

Заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй прокомментировал освобождение под залог экспредседателя ВС Всеволода Князева. Мамалуй отметил, что судьи в местах отбывания наказания бывшим судьям "не очень хорошо живется, а на войне можно что-то исправить".

Об этом Александр Мамалуй сказал во время интервью "Общественному. Киеву".

Он также отметил, что не советовал бы Всеволоду Князеву бежать.

"Я не знаю, как сильно он "прикрыт", как сильно за ним следят, но "всплыть" через месяц в "Москва-Сити" адвокатом — это не лучший выход из ситуации", — отметил Мамалуй.

По словам заместителя председателя Верховного суда, у Князева был допуск к государственной тайне.

“За такие вещи найдут, как Киву, я так скажу (...) Залечь “на больничку” на многие годы тоже нельзя будет, потому что все равно принесут, как Насирова в одеяле. А если Князев захочет мобилизоваться и, так сказать, кровью своей вину каким-то образом исправить, то, может быть, это обществом и будет воспринято положительно. Потому что судьи в местах отбывания наказания не очень хорошо живут, скажем так. А на войне можно что-нибудь исправить”, – сказал Александр Мамалуй.

Напомним, что в мае 2023 года Всеволод Князев попался на взятке в 2,7 млн долларов, якобы получавших от людей, выступавших за решение суда в пользу совладельца финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Добавим, что в январе 2024 года при бывшем председателе Верховного суда Всеволоде Князеве внесли залог 18,168 млн гривен, поэтому он вышел из-под стражи. На Князева возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности необходимость носить электронный браслет.

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