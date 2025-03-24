Суды начали проверять вручение повесток ТЦК по трекеру "Укрпочты"

В Украине суды при рассмотрении вопроса, дошла ли к военнообязанному повестка от ТЦК и СП, стали принимать во внимание данные трекера "Укрпочты".

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Апелляционные административные суды, пересматривая решения местных судов по делам о штрафах от ТЦК, начали проверять движение отправленных "Укрпочтой" повесток и обнаружили интересные детали.

Так, Восьмой апелляционный административный суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено из-за "отсутствия адресата по указанному адресу" 15 октября 2024 года, тогда как в центр комплектования мужчину вызвали на 14 октября 2024 года. Таким образом, почтовая отправка вернулась в ТЦК на следующий день, который был определен для явки истца. Апелляционный админсуд в своем постановлении указал, что таким образом истец не считается надлежаще оповещенным.

Похожая ситуация с оповещением возникла по делу, рассматриваемому Третьим апелляционным административным судом. Он установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено в связи с "отсутствием адресата" по указанному адресу. Однако не было доказательств того, что мужчина знал о наличии почтового отправления. В день прибытия почтового отправления (пятница) отделение "Укрпочты" не работало, а в субботу работало всего 4 часа, в воскресенье и понедельник не работало, а уже во вторник отправление было возвращено обратно в ТЦК.

Так, в обоих случаях суды отменили штрафы от ТЦК.

К слову, оба мужчины не подлежали мобилизации (у одного была отсрочка, второго – пожизненная инвалидность с 2014 года), но суды сосредотачивались на вопросе соблюдения процедуры оповещения, которая была нарушена.

Напомним, ранее юрист Ангелина Чипец рассказала о последствиях, если не забрать повестку из почтового ящика.