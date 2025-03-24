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Суды начали проверять вручение повесток ТЦК по трекеру "Укрпочты"

Суды начали проверять вручение повесток ТЦК по трекеру "Укрпочты"

Повестки по почте

Апелляционные суды начали принимать во внимание данные "Укрпочты", чтобы выяснить, получил ли военнообязанный повестку.

В Украине суды при рассмотрении вопроса, дошла ли к военнообязанному повестка от ТЦК и СП, стали принимать во внимание данные трекера "Укрпочты".

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Апелляционные административные суды, пересматривая решения местных судов по делам о штрафах от ТЦК, начали проверять движение отправленных "Укрпочтой" повесток и обнаружили интересные детали.

Так, Восьмой апелляционный административный суд установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено из-за "отсутствия адресата по указанному адресу" 15 октября 2024 года, тогда как в центр комплектования мужчину вызвали на 14 октября 2024 года. Таким образом, почтовая отправка вернулась в ТЦК на следующий день, который был определен для явки истца. Апелляционный админсуд в своем постановлении указал, что таким образом истец не считается надлежаще оповещенным.

Похожая ситуация с оповещением возникла по делу, рассматриваемому Третьим апелляционным административным судом. Он установил, что почтовое отправление от ТЦК было возвращено в связи с "отсутствием адресата" по указанному адресу. Однако не было доказательств того, что мужчина знал о наличии почтового отправления. В день прибытия почтового отправления (пятница) отделение "Укрпочты" не работало, а в субботу работало всего 4 часа, в воскресенье и понедельник не работало, а уже во вторник отправление было возвращено обратно в ТЦК.

Так, в обоих случаях суды отменили штрафы от ТЦК.

К слову, оба мужчины не подлежали мобилизации (у одного была отсрочка, второго – пожизненная инвалидность с 2014 года), но суды сосредотачивались на вопросе соблюдения процедуры оповещения, которая была нарушена.

Напомним, ранее юрист Ангелина Чипец рассказала о последствиях, если не забрать повестку из почтового ящика.

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