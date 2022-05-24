Судья из Кропивницкого наказал поклонника "русского мира" из Харькова песней "Батько наш — Бандера"

Судья из Кропивницкого наказал поклонника "русского мира" из Харькова песней "Батько наш — Бандера"

Переселенец из Харькова, сбежавший от войны в Кропивницкий, попался на агитации за "русский мир".

Агитатора задержали правоохранители, дальше харьковчанина судили, а судья вынес нарушителю необычное наказание.

Об этом сообщил глава Кропивницкого облсовета Сергей Шульга.

"В Кропивницком судья своим приговором обязал 19-летнего парня из Харькова, который с началом российского вторжения переехал на Кировоградщину и стал в соцсети агитировать за "русский мир", выучить наизусть: гимн Украины, IX раздел Конституции про территориальное устройство, песню "Батько наш – Бандера, Україна – мати", стихотворение Сосюры "Любите Украину". Кроме того, для закрепления материала, он должен прочитать повесть Гоголя "Тарас Бульба" и роман Димарова "И будут люди", — проинформировал Сергей Шульга.

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Он добавил, что суд признал молодого человека виновным в уголовном правонарушении (ч.2 ст.109 УКУ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без конфискации имущества. В то же время, на основании ст. 75 УК освободил от отбывания назначенного наказания, установив испытательный срок 2 года. И именно в период испытательного срока осужденный должен учить и читать произведения из списка.

Напомним, что Малиновский районный суд Одессы обязал вора изучить стихотворение Ивана Франко "Строфы" и прочесть трилогию Льва Толстого "Детство. Отрочество. Юность".

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