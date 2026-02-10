- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 343
- Время на прочтение
- 1 мин
Судья сбила ребенка в Кривом Роге: что известно о ДТП
Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами, следователи ищут свидетелей происшествия.
В Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием представительницы судебной власти. Женщина-судья, управляя собственным автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка.
Об этом пишет государственное бюро расследований (ГБР).
Инцидент произошел вечером 9 февраля около 16:30. По предварительным данным следствия, судья одного из районных судов города двигалась по улице за рулем автомобиля марки BMW.
В этот момент проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу пересекали местные жители — мать с сыном. Водитель не успела среагировать и допустила наезд на мальчика 2014 года рождения.
Какое состояние ребенка
В результате ДТП школьник получил многочисленные телесные повреждения. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.
В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия.
Что угрожает судье
По факту аварии начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Если вина судьи будет доказана в суде, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами. Расследование продолжается.
Напомним, 18 декабря произошла авария с участием судьи районного суда Харьковской области . Водитель совершила наезд на двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе.
Пострадавшие 13 и 14 лет получили травмы разной степени тяжести и госпитализированы. По предварительным данным, водитель находилась за рулем в трезвом состоянии.