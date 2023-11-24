Судья считает размер залога для Коломосского непомерным, — адвокат

Уменьшение залога для украинского бизнесмена Игоря Коломойского свидетельствует о том, что его размер заведомо непомерен.

Такое мнение высказал адвокат Коломойского Александр Лысак на основании решения Киевского апелляционного суда, который в середине ноября частично удовлетворил жалобы адвокатов Игоря Коломойского и уменьшил размер залога на 891 млн гривен – с 3 891 800 000 гривен до 3 000 712 000 гривен.

Соответствующим постановлением было отменено постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева о продлении срока содержания под стражей Коломойского, хотя защита просил не применять такое суровое мероприятие.

С постановлением апелляционного суда от 16 ноября 2023 не согласился судья-докладчик по делу, который высказал особое мнение. Он отметил, что детективами не приобщались к материалам дела документы об имущественном положении семейного положения Игоря Коломойского, другие данные о его личности, а следователем судью не исследовались и не проверялись эти обстоятельства. Учитывая данные обстоятельства, размер залога в 3 000 712 000 гривен можно рассматривать как заведомо непомерный и не внесенный подозреваемым, что фактически приводит к безальтернативному содержанию Коломойского под стражей.

Ранее адвокат Лысак отмечал, что согласно практике Европейского суда по правам человека, в случае невнесения залога, ее размер можно расценивать как непомерный, в результате чего суд может его уменьшить.

Коломойскому проходит обвиняемый по двум статьям: ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала Приватбанка Сергея Волкова на три месяца — до 2 марта 2024 года.