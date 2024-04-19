Судья скрылся с места нарушения ПДД и наехал на ногу полицейскому: инцидент закончился неожиданно — ЦПК

В Тернопольской области патрульная полиция остановила за превышение скорости в пределах населенного пункта автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился судья Тульчинского суда Винницкой области Сергей Ковганич. Несмотря на требования полицейских оставаться на месте, судья скрылся с места нарушения ПДД, при этом наехав на ногу одному из правоохранителей.

В среду, 17 апреля, эта ситуация рассматривалась на заседании Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия и, как свидетельствует сообщение на сайте ВСП, не нашли оснований для привлечения судьи Ковганича к дисциплинарной ответственности.

В Центре противодействия коррупции сообщили подробности этого инцидента судьи с полицейскими, который произошел еще в марте 2023 года, и рассмотрение его дела на Высшем совете правосудия. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице "Автомайдан".

Как задерживали судью

По свидетельству патрульной полиции, судья за рулем Mercedes-Benz ехал со скоростью 110 км/ч по дороге в селе Смыковцы, где скорость автомобиля не должна превышать 50 км/ч.

После остановки его автомобиля полицейскими судья сразу показал свое служебное удостоверение, очевидно, пытаясь использовать свой статус во избежание наказания за превышение скорости. Только по требованию полицейского, который напомнил, что за нарушение ПДД все отвечают на общих основаниях, судья показал водительское удостоверение.

Один из представителей полиции оставил своего напарника у машины судьи и пошел проверять предоставленные документы в патрульную машину, предупредив водителя, что он должен оставаться на месте.

Ковганич неоднократно спрашивал, задержан ли он, на что ему отвечали, что он должен ждать, пока происходит оформление правонарушения. В конце концов после дискуссии, в которой судья угрожал полицейским исками, водитель двинулся с места и наехал на ногу одному из правоохранителей.

Началась погоня, в результате которой автомобиль Ковганыча снова остановили. Из-за невыполнения требований полиции и побега с места событий судье сообщили, что он задержан. Ковганич добровольно вышел из машины и протянул руки для наручников и настаивал, чтобы его доставили в отделение полиции.

Что происходило на заседании ВСП

На заседании ВРП судья Ковганич отрицал, что нарушил правила дорожного движения, но не смог сказать, с какой скоростью двигался его автомобиль.

Также судья отмечал, что зафиксированное превышение скорости не является доказательством, потому что полицейские для этого использовали ручной TruCAM, а не стационарный — на треноге, как якобы это предусмотрено законом.

"Полицейский выдвинул два требования: остаться на месте до окончания рассмотрения дела и ограничиться в движении транспортным средством. Данные требования для меня как для юриста были явно незаконными. Согласно Конституции, каждый человек может не выполнять явные незаконные требования должностных лиц, в том числе и полицейских”, — заявил Ковганич.

Демонстрацию своего удостоверения судьи он объяснил тем, что этот документ был у него "под руками".

Докладчик по этому делу и член Высшего совета правосудия Роман Маселко именно этот момент считал попыткой использовать статус судьи, чтобы избежать наказания.

“Остановку транспортного средства при превышении скорости нельзя отнести к ситуации, при которой необходимо демонстрировать статус судьи и предъявлять удостоверение. Высказывание Ковганича “не нарушил”, сочетаемое с удостоверением судьи, позволяет сделать вывод, что главным его аргументом на опровержение фактов превышения скорости является именно статус судьи”, — заявил он.

Докладчик Роман Маселко заявил о необходимости увольнения судьи, который своим поведением подрывает авторитет правосудия. Однако это решение было отклонено.

Зато другой член ВСП Сергей Бурлаков предложил закрыть производство, потому что не увидел в действиях судьи каких-либо нарушений. Его поддержал другой член ВРП Виталий Салихов. В конце концов, именно решение о закрытии дисциплинарного дела было принято.

Как отметили в Центре противодействия коррупции, к Бурлакову и Салихову, которые "отмазали" судью Ковганича, и раньше было немало вопросов. Бурлаков – это тот, кто затягивает рассмотрение дисциплинарного дела обвиняемого по делу НАБУ бывшего председателя Верховного суда Князева. Салихов затягивает рассмотрение дела об увольнении судьи Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца.

Кстати, в декабре 2023 года полицейского Александра Рыбалко, задержавшего судью Ковганича, как сообщило издание Zaxid.net, уволили с должности. Суд признал его виновным в превышении служебных обязанностей при задержании судьи и назначил правоохранителю наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком.

Напомним, одиозный судья Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, которого вместе с коллегами громко задержали на взятке в 35 тысяч долларов, вернулся в судейство.

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