Судья

Судья Овидиопольского районного суда Дмитрий Гандзий отказался вносить изменения в свое решение, где он назвал страну-агрессора «рашистская педерация». Судья заявил, что это не описка, а вполне корректное название «указанной недодержавы».

Об этом пишет «Думская».

Необычное название появилось в решении по гражданскому делу по ходатайству истца об установлении юридического факта гибели его брата-военнослужащего на войне. Заявитель позже обратился с ходатайством об исправлении названия, однако получил отказ.

«Заявление об исправлении описки удовлетворению не подлежит, исходя из того, что указанное выражение суда никоим образом не влияет на суть принятого судом решения об установлении юридического факта родственных отношений между заявителем и его погибшим на рашистско-украинской войне братом — военнослужащим и не может иметь последствий или определенных осложнений для заявителя которая 24.02.2022 г. объявила против нашего государства открытую неспровоцированную, агрессивную и захватническую войну, продолжив тем самым агрессию по отношению к Украине, которая уже длится 11 лет», — констатировал судья.

Судья также привел ряд аргументов, подтверждающих правомерность использования термина. Он напомнил о преступлениях, совершенных российскими военными, и сослался на позицию Совета Европы.

Гандзий подчеркнул, что термин «рашизм» был официально введен в обращение Верховной Радой Украины. 2 мая 2023 года парламент принял постановление, осудившее идеологию, политику и практику «русского мира». Таким образом, судья Гандзий настаивает на том, что использованное им название сознательное и обоснованное определение агрессора в судебной документации.

