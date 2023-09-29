Судья в Одесской области попался на взятке: фото

Вершитель правосудия потребовал плату за принятие решений об обеспечении иска.

В пятницу, 29 сентября, исполняющего обязанности главы Коминтерновского райсуда Одесской области задержали при получении почти 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, опубликовав соответствующее фото.

В сообщении говорится, что судья требовал плату за принятие решений об обеспечении иска и истребовании документов по гражданскому делу.

Предварительная квалификация преступления – ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Судью задержали сотрудники НАБУ и САП совместно с СБУ. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Подробности дела обещают сообщить впоследствии.

Напомним, ранее судья Броварского горрайонного суда Киевской области потребовал 4 тысячи долларов США взятки за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания. Его задержали сотрудники СБУ и НАБУ при получении второго транша неправомерного вознаграждения.

Читайте также: