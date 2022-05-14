Судят трех жителей Чопа: вносили в "eHealth" фальшивые сведения о COVID-вакцинации

Три жителя Чопа Закарпатской области наладили схему несанкционированного вмешательства в официальную электронную систему "eHealth".

Отмечается, что трое мужчин наладили схему несанкционированного внесения в базу данных недостоверных сведений о проведении акцинации. После этого граждане получали справки или сертификаты о COVID-вакцинации. Стоила "услуга" 4500-5000 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

Организатор группы координировал работу других участников. Один из них искал желающих получить фальсифицированные медицинские документы. Исполнительницей была местная медсестра. Женщина под учетными записями других врачей вносила в автоматизированную систему "eHealth" недостоверную информацию о якобы проведении закарпатцам прививок.

Кроме того, в рамках другого производства расследуют причастность к этой схеме директора туристического агентства Мукачевщины. Она могла предоставлять членам организованной группы данные желающих воспользоваться такими противоправными услугами. Ее подозревают в пособничестве в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем.

Ужгородская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной группы.

Как сообщалось, в Киеве снова заработали четыре центра массовой вакцинации в популярных ТРЦ: в ТРЦ Gulliver, в ТРЦ Respublika Park, в ТРЦ River Mall и ТРЦ Универмаг "Украина". Для того чтобы получить прививку, нужна предварительная запись.

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