Судью Львова отчислили из Верховного суда после известия о его российском гражданстве

Львов отрицает наличие российского паспорта, однако его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного суда, заявил его глава Князев.

Судья с российским паспортом Богдан Львов 5 октября отчислен из штата Верховного суда Украины. Такое решение принял глава ВСУ Всеволод Князев.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Там отметили, что согласно Конституции, полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или обретения судьей гражданства другого государства. В таком случае произвести отчисление из штата суда должен его руководитель.

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"Председатель Верховного суда Всеволод Князев издал приказ об отчислении с 5 октября Богдана Львова из штата ВСУ на основании информации Службы безопасности Украины, в которой подтверждено наличие у Львова гражданства РФ по данным российских реестров", – говорится в заявлении суда.

Князев прокомментировал свое решение и назвал его беспрецедентным для судебной системы, ведь соответствующие положения Конституции и Закона применяются впервые.

"Хотя Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, однако его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного суда, вызывают недоверие общества к его решениям, чего никогда не должно произойти", – отметил Князев.

Напомним, 3 октября стало известно, что СБУ проинформировала ВСУ о наличии у Львова гражданства России.

В тот же день Кассационный хозяйственный суд ВСУ голосовал за отставку Львова, однако для одобрительного решения тогда не хватило голосов.

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