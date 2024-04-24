Судью Тандира, который насмерть сбил нацгвардейца, должны уволить с должности – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия применил в отношении судьи Алексея Тандыра дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнение с должности. Судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киевской области в ночь на 26 мая 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия.

Так, 24 апреля 2024 года Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

"В случае принятия решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия", — говорится в сообщении.

Напомним, судья Тандыр в перерыве между судебными заседаниями успел расстаться со своей женой и произвести раздел имущества.

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