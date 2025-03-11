"Суджа повторяет судьбу Торецка и Часов Яра": военный эксперт о ситуации в Курщине

Россияне в Курской области атакуют по всему периметру. На севере россияне пробуют наступать с правого и левого фланга. Враг пытается этот плацдарм "задавить", используя для этого все средства.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Оккупанты имеют значительное численное преимущество в этом регионе. Главная проблема – это удары россиян по нашей логистике. Враг стянул туда очень много опытных экипажей дронщиков. Сейчас они контролируют "дорогу жизни", которая идет от Юнаковки в Суджу. Это единственная асфальтированная дорога в этой местности, используемая преимущественно для логистики. Широко используется авиация.

"Суджа повторяет судьбу Торецка и Часов Яра в плане разрушений. Но уже на российской территории. Все эти факторы обусловили то, что с логистикой на Курском плацдарме у наших войск проблемы. Это привело к тому, что враг там имеет тактические успехи и обживает этот плацдарм по его периметру", — добавил Поп.

Что касается операции РФ с попыткой зайти в тыл в украинские войска через газопровод в Судже, Попович подчеркнул: это не первый прецедент за время полномасштабной войны.

"Они пытались повторить трюк, который они делали в Авдеевке более года назад, используя коммуникации. Тогда им это удалось, сейчас им это не удается. Но мы видим разные способы, которыми они хотят сбить наши войска с этого плацдарма. Кроме того, они пытаются атаковать нас на территории Украины, чтобы попытаться перерезать эту дорогу".

Напомним, армия РФ пыталась использовать газопровод в Судже, повторив Авдеевский способ проникновения в наш тыл. Впрочем наша разведка сработала удачно.

Читайте также: