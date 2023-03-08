Суханов в новом выпуске "Говорит вся страна" раскрыл подробности тяжких преступлений Первой Вице Мисс Броваров: насиловала собственных детей

6 марта в 19:30 на телеканале 1+1 Украина вышел новый эпизод ток-шоу "Говорит вся страна".

В нем зрители увидели разговор с участниками резонансной истории под названием "О чем молчат дети королевы красоты", которая в конце февраля сразу после съемок проекта ошеломила всю страну.

Команде проекта "Говорит вся страна" стало известно о факте издевательства и сексуального насилия над детьми. 29-летняя мать троих детей Юлия, имеющая титул "Первая Вице Мисс Броваров", и ее 35-летний сожитель несколько лет издевались и насиловали детей неестественным способом.

Первой бить тревогу стала соседка женщины. Она увидела обнаженную 3-летнюю девочку, бегавшую в подъезде босиком. Соседка говорит, что детей морили голодом и издевались над ними. После этого инцидента мать пришла к соседке с ножом и угрожала расправой за огласку.

"Судя по тому, что происходило в том доме, детям там не место. Однажды я была дома и услышала очень громкий детский крик. Когда я вышла в подъезд, то увидела полностью обнаженного ребенка, бегающего в подъезде босиком. Я обратилась к ней: "Где твоя мама?" Она была вся в слезах, кричала бесчеловечным голосом и ничего мне не сказала. Все время дети ходили по улице голые, голодные, она часто била детей прутьем так, что оставались полоски на коже. В доме очень грязно, мы с соседями умоляли спасти детей. Потом Юля пришла ко мне в состоянии алкогольного опьянения и угрожала ножом. Уже тогда я вызвала полицию", — говорит соседка.

После съемок программы команда проекта обратилась в полицию, которая примерно через месяц полностью завершила расследование дела.

"В январе к нам обратилась патронатная семья и сообщила о том, что дети, которых они взяли под временную опеку, рассказывают об очень страшных вещах. Когда мы начали расследование, выяснилось, что 29-летняя жительница Броваров совершила ряд очень тяжких правонарушений. Ей объявлено о подозрении в изнасиловании троих детей 12, 5 и 3. Еще в августе этого года семья вызвала внимание соцслужб ужасными условиями содержания детей, антисанитарией, грязью, отсутствием питания для детей. Через некоторое время, пока дети жили в этой семье, родители заметили очень странное поведение детей. За месяц мы открыли целый ряд уголовных производств и провели психиатрическую экспертизу, чтобы подтвердить, действительно ли были факты сексуального насилия, изнасилования, торговли детьми, угрозы убийства", – рассказали в полиции.

В полиции также отметили, что женщина на протяжении длительного времени издевалась над собственными детьми, совершала сексуальное насилие неестественным способом, ставила детей на колени, избивала, лишала пищи, запугивала детей и эксплуатировала.

"На днях женщина была взята под стражу без права внесения залога. Она действовала не сама, а вместе со своим 35-летним сожителем. Он также был взят под стражу. Пара может получить до 15 лет лишения свободы, а также лишение имущества", — отметили в полиции.

Напомним, в каждом эпизоде "Говорит вся страна" истории комментируют эксперты – психологи, врачи, криминалисты, адвокаты и специалисты других сфер, которые совместно с ведущим проекта Алексеем Сухановым будут шаг за шагом устанавливать правду и поднимать социальные проблемы. Главная миссия проекта – установить справедливость в самых сложных жизненных ситуациях, даже в условиях военного времени.

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