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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сухая передышка перед ливнями: синоптикиня предупредила о неожиданности 8 мая

Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует сухую погоду в Украине 8 мая, кроме Карпат и востока.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Погода на 8 мая 2025 года.

Погода на 8 мая 2025г. / © Pixabay

В четверг, 8 мая, значительная часть Украины попадет в "сухую паузу" между циклонами.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей осадки прекратятся, выглянет солнце. Лишь в Карпатах прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом, а в ближайшую ночь кратковременные дожди возможны на востоке.

Температура воздуха ночью будет +2…+7°C, на юге и востоке — теплее: +9…+14°C.

Внимание! В северных, западных, а также Черкасской и Полтавской областях возможны заморозки на почве.

Днем 8 мая воздух прогреется до +12…+17°C, на юге до +15…+20°C. В западных областях будет прохладнее – +9…+13°C.

В Киеве в четверг без существенных осадков, температура ночью +4…+6°C, днем +12…+14°C.

В дальнейшем синоптики прогнозируют возвращение к влажной погоде с периодическими дождями. Станет несколько теплее, но летний зной пока не ожидается — температура останется комфортной.

Раньше мы давали прогноз погоды на неделю. Ожидается значительное похолодание. В Карпатах возможен мокрый снег.

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