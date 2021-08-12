Сухая жара: какая погода на одесских курортах и температура воды моря 12 августа

Синоптики обещают теплую погоду без осадков.
Сегодня, 12 августа, в Одессе и области будет жарко и без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
В Одессе
В городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м\с. Температура ночью 18-20 °С, днем 28-30 °С. Температура морской воды 22-23 °С.
В области
В Одесской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м\с. Температура ночью 16-21 °С, днем 27-32 °С. На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в Украине 12 августа синоптики обещают переменную облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди: местами предупреждают о граде и шквалах 15-20 м/с. На остальной территории страны — без осадков. Ветер северо-западный — 5-10 м/с.
Днем в Украине обещают в пределах 23-28 градусов тепла. Жарко будет на востоке и севере: местами столбики термометров достигнут +31 градуса. Прохладнее — в западных областях: около 25 градусов тепла.