Сухо и без осадков: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 16 января

Сухо и без осадков: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 16 января

Днем воздух прогреется местами до +3.

Погода в Украине сегодня, 16 января 2022, будет сухой.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, днем от -1 до +3, ночью от -2 до -6. На севере днем от –1 до +1, ночью от –1 до –4. На востоке тоже без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -3 до -5.

В центральной части днем от –1 до +2, ночью от –2 до –4. На юге переменная облачность, днем от –1 до +2, ночью от 0 до –3.

В Киеве, по прогнозам синоптиков, сегодня днем от -1 до +1, ночью от -1 до -3, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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