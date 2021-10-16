Сухо и днем до 14-16° тепла: прогноз погоды в Украине на субботу, 16 октября

Сухо и днем до 14-16° тепла: прогноз погоды в Украине на субботу, 16 октября

В некоторых регионах прогнозируют туман.

В субботу, 16 октября, в Украине ожидается сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране без осадков. Температура ночью 0-6° тепла, днем 8-14°, на крайнем юге страны ночью 3-9° тепла, днем 10-16°, на Закарпатье 12-17°.

В Киеве 17 октября также осадки не ожидаются, температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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