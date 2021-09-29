Сухо и днем до +19°: прогноз погоды в Украине на среду, 29 сентября

Небольшой дождь возможен лишь на Закарпатье и в Карпатах.
В среду, 29 сентября, в Украине будет облачная с прояснениями, днем достаточно теплая и сухая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране будет без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах ночью небольшой дождь. Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, в южной части и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 14-19°.
В Киеве 29 сентября также будет сухо. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 5°, днем 12-14°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.