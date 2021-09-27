Сухо и довольно тепло: прогноз погоды в Украине на вторник, 28 сентября

Сухо и довольно тепло: прогноз погоды в Украине на вторник, 28 сентября

Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье местами ожидается туман.

Во вторник, 28 сентября, в Украине будет переменно облачная, достаточно теплая и сухая погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь днем в отдельных районах северо-восточных областей, на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем 13-18°, на Закарпатье до 21°.

В Киеве 28 сентября также будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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