Сухо и холодно: прогноз погоды в Украине на Покрову, 14 октября

Сухо и холодно: прогноз погоды в Украине на Покрову, 14 октября

Холоднее всего будет на западе страны.

На Покрову, 14 октября, в Украине днем ожидается преимущественно сухая, но холодная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня ночью в восточных, большинстве северных и центральных областей ожидается умеренный, в Черниговской и Сумской областях местами значительный дождь, на остальной территории, днем в Украине без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°, в западных областях от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла, в южной части до 16°.

В Киеве на Покрову, 14 октября, ночью будет идти дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Читайте также:

Какой будет погода в праздничные дни

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку