Сухо и холодно: прогноз погоды в Украине на среду, 27 октября

Синоптики прогнозируют переменную облачность.
В среду, 27 октября, в Украине будет сухо и холодно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат 4-9° мороза, на юге Одесской области 3-8° тепла, днем 8-13° тепла.
В Киеве 27 октября также осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 10°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
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