Сухо и очень жарко — до +36°: прогноз погоды в Украине на четверг, 24 июня

Сухо и очень жарко — до +36°: прогноз погоды в Украине на четверг, 24 июня

Из-за жары в некоторых регионах спасатели предупреждают о чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В четверг, 24 июня, в Украине будет переменно облачная, жаркая и преимущественно сухая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, синоптики завтра осадков не прогнозируют, лишь в южной части и западных областях местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, на юге страны местами 26-29°.

В Киеве 24 июня также будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине: минимум три дня температура в тени будет достигать 35 градусов

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