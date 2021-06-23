Сухо и очень жарко — до +36°: прогноз погоды в Украине на четверг, 24 июня

Из-за жары в некоторых регионах спасатели предупреждают о чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В четверг, 24 июня, в Украине будет переменно облачная, жаркая и преимущественно сухая погода.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, синоптики завтра осадков не прогнозируют, лишь в южной части и западных областях местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 31-36°, на юге страны местами 26-29°.
В Киеве 24 июня также будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 32-34°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.