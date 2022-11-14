Сухо и от 8° мороза до 14° тепла: прогноз погоды в Украине на вторник, 15 ноября

Вторник, 15 ноября, в Украине будет сухим и в большинстве областей холодным.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 15 ноября в стране будет сухо. В северных, центральных и южных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области 9-14°, в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 15 ноября будет также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

В то же время, по прогнозу Натальи Диденко, вторник в Украине будет сухим и даже солнечным. Температура воздуха уже низкая, но не везде.

"Но этот завтрашний день надо ценить, потому что в среду-четверг-пятницу в Украину зайдет еще более холодная воздушная масса. Градусы направятся к "минусам" даже в дневные часы, атмосферные фронты принесут осадки — дожди будут постепенно переходить в мокрый снег!", – отмечает синоптик.

Ранее она сообщала, что уже в среду-четверг, 16-17 ноября в Украину придет снег, а снижение температуры воздуха будет происходить постепенно: в понедельник-вторник до 3-8° тепла, а с четверга от 3° мороза до 4° тепла.

Народный синоптик Стас Щедрин отмечал, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем. Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег. В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ноябрь в этом году наоборот, вероятно, будет теплым.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше.

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