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Сухо и тепло, но есть синоптический исключение: какой будет погода в Украине завтра, 15 мая

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Сухо и тепло, но есть синоптический исключение: какой будет погода в Украине завтра, 15 мая

Прогноз погоды на 15 мая. / Фото: УНИАН

По словам синоптика Натальи Диденко, на большинстве территории Украины будет сухая и теплая погода.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в понедельник, 15 мая.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, понедельник в Украине будет теплым. В течение дня температура воздуха ожидается +20+24 градуса.

"Единственное синоптическое исключение завтра – западные области, где пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. И также температура воздуха будет несколько ниже, днем +16+20 градусов", – говорит синоптик.

В Киеве понедельник предполагается сухим и теплым, максимально +23, +24 градуса.

Диденко предупреждает, что кратковременное похолодание будет во вторник на севере Украины, затем снова вернется теплая погода.

© Наталия Диденко / Facebook
Фото: Наталия Диденко / Facebook

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет настоящее потепление.

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Дата публикации
Просмотры
157
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