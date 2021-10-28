Сухо и тепло, утром в большинстве областей – туман: прогноз погоды в Украине на пятницу, 29 октября

Ночью на Прикарпатье и Закарпатье до 4° мороза.
В пятницу, 29 октября, в Украине будет теплая и сухая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Да, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье от 1° тепла до 4° мороза, днем 10-15° тепла, на западе страны до 18°.
В Киеве 29 октября также осадки не ожидаются. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
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