Сухо и тепло, утром в большинстве областей – туман: прогноз погоды в Украине на пятницу, 29 октября

Сухо и тепло, утром в большинстве областей – туман: прогноз погоды в Украине на пятницу, 29 октября

Ночью на Прикарпатье и Закарпатье до 4° мороза.

В пятницу, 29 октября, в Украине будет теплая и сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Да, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье от 1° тепла до 4° мороза, днем 10-15° тепла, на западе страны до 18°.

В Киеве 29 октября также осадки не ожидаются. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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