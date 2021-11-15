Сухо, но холодно: прогноз погоды в Украине на вторник, 16 ноября

Сухо, но холодно: прогноз погоды в Украине на вторник, 16 ноября

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Во вторник, 16 ноября, в Украине будет сухая, но холодная погода — ночью до 8° мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью около 0°, днем 2-8° тепла, на Закарпатье до 12°.

В Киеве 16 ноября также будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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