Сухо, но прохладно: в Украине синоптики дали прогноз, какой будет погода на рождественские праздники

В большинстве западных и восточных областей будет от трех мороза до трех тепла.
В Украине в пятницу, 7 января, существенных осадков не ожидается. На Рождество прогнозируется сухая и прохладная погода.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Температура воздуха на территории большинства западных и восточных областей будет от трех мороза до трех тепла. Ночью столбик термометра опустится до минус шести.
"8 января ночью -4..-11°, в Карпатах -10..-15°, днем от 5° мороза до 1° тепла. 9 января в большинстве областей временами снег, на юге с дождем, местами гололедица, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Повышение температуры на 2-5°", — сообщили в Укргидрометцентре.
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