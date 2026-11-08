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- Украина
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«Сухопутный коридор» в Крым под ударом: в Ростовской области поврежден мост на ключевой трассе врага
В Ростовской области РФ в результате атаки беспилотников поврежден автомобильный мост через реку Миус. Этот путь является ключевой частью сухопутного коридора, который российские оккупанты используют для поставки военной техники и боеприпасов к оккупированным территориям.
В Ростовской области России в результате атаки беспилотников поврежден автомобильный мост через реку Миус на трассе Р-280, которая является частью сухопутного маршрута в оккупированный Крым через оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Видео последствий атаки появилось в Сети, в частности сообщил в телеграмме OSINT-проект Exilenova+.
По словам местного губернатора, обломки повредили дорожное полотно моста через реку Миус на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе. Движение по трассе было приостановлено. Также повреждена строительная техника — два гусеничных крана.
Гауляйтер заверил, что пострадавших в результате атаки нет, однако подтвердить его слова пока невозможно.
Напомним, трасса Р-280 (так называемая Новороссия) соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Крымом. Она используется российскими захватчиками для поставок техники, боеприпасов и горючего на оккупированные территории Украины.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что под прикрытием гуманитарной операции в Олешках РФ перебросила дополнительные войска на Левобережье Херсонщины.