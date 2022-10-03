Сухой кашель: лечение у взрослых и детей в домашних условиях

Сухой кашель может неделями и даже месяцами беспокоить человека. При нем мокрота не отходит. И причин тому может быть очень много. Как лечить сухой кашель в домашних условиях – читайте в материале ТСН.ua.

Следует обратить внимание, что информация в этой статье написана для ознакомления и не является руководством к самостоятельной диагностике и лечению. При появлении симптомов лучше сразу обратиться к специалисту.

В большинстве своем кашель проходит в течение 3-4 недель без вмешательства, однако бывают случаи, когда требуется специальное лечение. Поэтому следует понять, в каком случае вам будет достаточно выпить чай с медом, а когда необходимо идти к врачу.

Сухой кашель: причины

Сухой кашель может появляться во время простуды, и это нормальное явление. Дело в том, что вирус в первую очередь атакует именно слизистую внутри носа, из-за чего организм выделяет специальные вещества для защиты. Они попадают в гортань и раздражают ее. Но простуда – не единственная причина сухого кашля. Например, у человека может появиться сухой хронический кашель, если он длительное время находится в запыленном помещении. Периодически покашливают курильщики. Ведь на лёгкие и дыхательные пути постоянно влияет вредный дым. Со временем раздражение может усиливаться.

Какие еще есть причины сухого кашля :

прием некоторых препаратов от высокого артериального давления или сердечных заболеваний;

от высокого артериального давления или сердечных заболеваний; аллергия;

повреждение голосовых связок;

сердечная недостаточность;

изжога;

рефлюксная болезнь (когда содержимое желудка попадает в пищевод).

Если вы не можете определить причину сухого кашля самостоятельно или его интенсивность слишком велика, обратитесь к семейному врачу.

Как отличить сухой кашель от влажного.

Влажный кашель врачи еще называют продуктивным, ведь он сопровождается выделением мокроты. А вот сухой кашель – непродуктивный. Потому что он не выталкивает из легких вредную мокроту. Это только ответ на воспаление или раздражение дыхательных путей. Часто сухой кашель сопровождается жжением и щекотаньем в задней части горла.

Еще один важный признак этих двух видов кашля – возможность контроля. При влажном кашле человек хочет избавиться от мокроты и дискомфорта в горле. А вот сухой кашель часто появляется внезапно, имеет вид продолжительного рефлекторного приступа. Его тяжело остановить.

Как лечить сухой кашель

Чтобы понять, чем лечить сухой кашель, нужно сначала определить причину его появления. Например, если это ОРВИ, нужно постараться превратить его во влажный, который более продуктивным. Все остальные виды сухого кашля можно облегчить посредством лечебных средств и народной медицины.

Леденцы с ментолом и капли помогают побороть раздражение горла, также оказывают эффект охлаждения и успокаивают поврежденный участок. При сильном повреждении гортани или когда кашель мешает спокойному сну, можно принимать противокашлевые препараты.

Если сухой хронический кашель вызван сухим воздухом в помещении, следует попробовать использование увлажнителей и проветривать комнату. Следует пить как можно больше теплой жидкости: бульон, жидкий суп, травяной чай и т.д.

Как увлажнить сухой кашель

Как увлажнить сухой кашель / Фото: Pexels

Сухой кашель во время простуды лучше не тормозить, увлажнить. То есть превратить во влажный. Здесь очень важно – пить как можно больше жидкости. Лучше всего подходят теплые напитки по лекарственным травам, лимонным соком и медом. Эти ингредиенты улучшают состояние горла и размягчают мокроту в дыхательных путях.

Дополнительно можно проводить массаж грудной клетки и ингаляционные процедуры.

Сухой кашель: лечение в домашних условиях

Следует помнить, что кашель – это не отдельная болезнь, а только симптом. Чтобы его избавиться, сначала следует диагностировать заболевание. Однако существуют определенные универсальные способы, как лечить сухой кашель.

В первую очередь, пейте больше теплых напитков и воды комнатной температуры. Если вы будете постоянно увлажнять поверхность гортани, она будет меньше раздражаться. А значит, и кашель будет возникать реже.

Можно лечить сухой кашель и народными средствами. Например, отварами и настоями из различных лекарственных трав — мать-и-мачеха, душица, зверобой, мята, заблуждение, ромашка, корень солодки и т.д. Прекрасно помогаю медовая смесь. Для приготовления нужно взять 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку порошка какао и сливочного масла, 2 чайные ложки водки или 1 чайную ложку спирта. Все перемешать, получив тягучую массу. Такой сироп принимают по сухому кашлю по 1 чайной ложке за 30 минут до еды трижды в день и еще один раз перед сном.

Как успокоить сухой кашель у ребенка

Молоко – лучший вариант, чтобы успокоить сухой кашель у ребенка. Для этого нужно взять 500 мл молока, добавить 1 столовую ложку сливок, яичный желток и 1 чайную ложку меда. Доведите молоко до кипения, немного охладите и добавьте все остальные ингредиенты. Перемешайте. Принимать настой 5–6 раз в день в теплом виде (80–100 мл за один раз).

Также хорошо помогает ребенку при сухом кашле микстура из морковного сока и меда. Вам понадобятся одна крупная морковка и одна чайная ложка меда. Корнеплод очищаете, делаете из него сок и добавляете мед. Давать четырежды в день по одной столовой ложке.

Сухой кашель и ингаляции

Можно использовать небулайзер с водой или народные средства. Прекрасно зарекомендовали себя отвары с лекарственными травами (зверобой, ромашки, шалфей, календула, мята перечная, листья малины и т.п.). Их нужно залить крутым кипятком и настаивать в течение 5 минут. Затем наклониться над емкостью и вдыхать пар в течение 10-15 минут.

Сода – еще одно эффективное средство в борьбе с вирусами и микробами. Ее используют как дезинфицирующее средство во время ингаляций. Особенно эффективной сода считается ангиной. Надо взять 1 чайную ложку соды и развести в литре горячей воды. Вдыхать пару менее 10 минут.