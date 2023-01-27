Сумма долга достигла почти 1,5 миллиарда: в Днепре жители массово не платят за отопление

Большинство жителей не платят за коммунальную услугу.
Сумма задолженности города Днепр за отопление по состоянию на конец января составляет 1 миллиард 439 миллионов 892 тысячи гривен. Оплату за услугу производит только 30% населения.
Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Лысенко.
"Остальные 70% наверняка считают, что из-за войны эти долги как-то спишутся или произойдет что-то подобное. Уверяю, ничего из вышеупомянутого не произойдет", — написал он.
Лысенко предупредил, что в ближайшее время, вероятно, произойдет отключение котельных от газа, поскольку коммунальные предприятия не получают деньги от населения и не в состоянии произвести оплату за полученный газ.
"Отключать котельные будут не КП, а организации, поставляющие им газ. Сегодня сумма задолженности перед ними составляет 1 млрд 215 млн 380 тыс. Простыми словами из долга населения 1,4 млрд — долг за газ составляет 1,2 млрд", — пояснил заместитель мера.
Он призвал жителей города оплатить задолженность.
"Иначе, вскоре, за веерными отключениями электроэнергии мы можем получить такую же ситуацию с газом", — предупредил Лысенко.
Напомним, российская армия ночью обстреляла Никопольский район в Днепропетровской области. Угроза артобстрела длилась почти 12 часов.
Читайте также: