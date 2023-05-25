Сумма впечатляет: в "Повернись живим" сообщили, сколько денег собрали для ВСУ с начала вторжения

Эти деньги удалось собрать благодаря 2 млн 200 тыс. донатов.
В фонде "Повернись живим" сообщили, что благотворители перевели в поддержку ВСУ более 7 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом говорится в заявлении фонда в Сети.
"Более 7 миллиардов гривен. Нам до сих пор сложно поверить в это, но именно столько все вы, наши благотворители и неравнодушные бизнесы, перевели в поддержку Сил обороны от 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении "Повернись живим".
Там добавили, что это более 2 млн 200 тыс. донатов.
"За более чем год с начала широкомасштабного вторжения ваши средства стали для украинской армии техникой, которая дает им возможность не только эффективно противодействовать превосходящему противнику, но и возвращать свое и приближать нашу общую победу", — отметили в фонде.
Эти 7 млрд грн позволили, в частности, приобрести для Сил обороны Украины:
- беспилотный комплекс Bayraktar TB2;
- 1460 пулеметов калибра 7,62 мм;
- 186 единиц 120-мм минометов;
- 11 разведывательных комплексов PD-2;
- 25 БпАК "Лелека-100" в составе 50 БпЛА;
- 25 беспилотных комплексов "Шарк" в составе 75 БпЛА и 25 мобильных командных пунктов;
- более 800 новых автомобилей;
- 11 броневиков;
- 10 станций технического обслуживания западной автомобильной техники;
- свыше 31 000 раций;
- 7050 единиц тепловизионной и ночной оптики;
- 6 725 дронов.
"И это лишь несколько чисел, чтобы вы осознали, насколько вы круты, и увидели масштаб и пользу вашей помощи войску", — отметили в "Повернись живим".
В то же время напомним, что накануне на пограничном пункте "Шегини" украинские водители заблокировали волонтеров, перевозивших авто для ВСУ.
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