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Суммы обесточены из-за обстрела, на фронт начало поступать оружие: главные новости ночи 22 мая 2024 года

Суммы обесточены из-за обстрела, на фронт начало поступать оружие: главные новости ночи 22 мая 2024 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Из-за вражеских обстрелов в Сумах исчез свет Читать дальше –>
  • В Пентагоне объяснили, почему против ударов западным оружием по территории РФ Читать далее –>
  • Зеленский объяснил, почему Путин не использует ядерное оружие Читать далее –>
  • Объединенный Рейх": Трамп попал в скандал, разместив ролик с нацистской риторикой Читать далее –>
  • Оружие пошло: в ВСУ заявили об уменьшении дефицита снарядов на фронте Читать далее –>

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