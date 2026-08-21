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- Украина
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Суммы под массированной атакой дронов РФ: вспыхнул пожар в жилом доме
Российские беспилотники атакуют Сумы. В результате одного из ударов в городе вспыхнул пожар в жилом доме.
В ночь на 21 августа российская армия совершает массированную атаку беспилотниками на Сумы .
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко .
По его словам, в результате одного из ударов в Ковпаковском районе города возник пожар в двухэтажном жилом доме.
Информация о возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.
Кривошеенко подчеркнул, что атака на город продолжается и призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали Сумы, нанеся удар по четырем локациям. В результате попадания в дом погибли супруги — 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Ударами также уничтожены и повреждены жилые дома, склады, гаражи и транспортные средства.