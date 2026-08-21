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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Суммы под массированной атакой дронов РФ: вспыхнул пожар в жилом доме

Российские беспилотники атакуют Сумы. В результате одного из ударов в городе вспыхнул пожар в жилом доме.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 21 августа российская армия совершает массированную атаку беспилотниками на Сумы .

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко .

По его словам, в результате одного из ударов в Ковпаковском районе города возник пожар в двухэтажном жилом доме.

Информация о возможных пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

Кривошеенко подчеркнул, что атака на город продолжается и призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 17 августа российские дроны массированно атаковали Сумы, нанеся удар по четырем локациям. В результате попадания в дом погибли супруги — 75-летний мужчина и 72-летняя женщина. Ударами также уничтожены и повреждены жилые дома, склады, гаражи и транспортные средства.

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