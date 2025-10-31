- Дата публикации
Суммы в огне: что известно о ночных ударах по городу
Оккупанты попали в жилой дом. На месте возник пожар, есть пострадавшие.
Ночью россияне нанесли серию ударов по жилому сектору и инфраструктуре Сумы. По предварительной информации, травмированы 11 человек, среди них — четверо детей.
О последствиях сообщили в ГСЧС.
«В результате попадания в девятиэтажный жилой дом на верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов. Спасатели спасли 12 жителей многоэтажки», — говорится в сообщении.
Кроме того, в частном секторе вспыхнули два здания хозяйственного назначения, а взрывной волной поврежден одноэтажный дом на пять квартир.
Наибольшие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры. Пожар ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в Сумах гремели взрывы, зафиксированные попадания в девятиэтажный и двухэтажный жилые дома в разных районах города.