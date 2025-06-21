Сумщина держится: Зеленский заявил о провале планов РФ на приграничье

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Российская Федерация имела разные планы и намерения по Сумщине. Оккупантам нужен результат, поэтому они изображают «успех» на фронте.

Об этом президент Украины сообщил во время беседы с журналистами.

«Была Ставка. На сегодняшний день 695 тысяч российских военных находятся на территории Украины. Плюс Курское, Белгородское направления. Я имею в виду там, где они напротив Харькова, напротив Сум. То есть еще соответствующее количество людей из Сумского направления, примерно 52 тысячи», — сказал он.

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Президент заверил, что Сумская область остается под надежной защитой украинских сил.

«Важно понимать о Сумах. Мы не видим изменений с нашей прошедшей с вами встречи (неделю назад). Это, кстати, большая проблема для русских. Они хотят „продать“ успех на Сумщине и Харьковщине. Им очень нужен успех на фронте. 23% всех бомб, от всех ударов, которые есть по фронту, происходят на Сумском направлении. За эту неделю 200 метров они продвинулись в сторону Сум и на 200-400 метров мы оттолкнули их. Поэтому я и сказал, что в Сумской области ситуация та же», — добавил он.

Напомним, армия РФ продолжает обстреливать Сумщину. Силы обороны освобождают от оккупантов некоторые населенные пункты области. Ситуация на границе остается напряженной.

В течение суток российские войска совершили более 60 обстрелов по 25 населенным пунктам в 10 территориальных громадах области. В Сумской громаде ранена 75-летняя женщина, сообщили в ОВА.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что «Россия не имеет целью захватить город Сумы», но он не исключает такой возможности.