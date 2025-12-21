Сумщина: наступление россиян и похищение людей из села, все детали ситуации

Людей призывали к эвакуации / © Getty Images

Ночью, 20 декабря, российские военные зашли на приграничную территорию села Грабовское и вывезли оттуда 50 гражданских жителей. В ночь, когда россияне вывезли людей, в этом районе продолжались боевые действия. Из-за обострения ситуации безопасности на пограничных в Краснопольской громаде Сумщины вырос спрос на эвакуацию.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

Незаконный вывоз людей

18 декабря военнослужащие Вооруженных сил РФ незаконно задержали около 50 мирных жителей Грабовского. Людей удерживали без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а уже 20 декабря принудительно вывезли в Россию.

Издание «Граница.Медиа» писало, что людей вывезли на территорию РФ для проведения так называемых фильтрационных мероприятий. Также журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили о дальнейшем движении российских подразделений в направлении хутора Высокий и села Рясное.

Соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула подтвердил, что в Грабовском фиксируют активизацию российских войск.

В Силах обороны предположили, что россияне готовят провокацию, а не прорыв

Факт пересечения границы и захвата населенного пункта официально подтвердили в Вооруженных силах Украины.

Пересечение российскими войсками государственной границы Украины вблизи села Грабовское в Сумской области и принудительный вывоз более 50 гражданских людей в РФ похоже на локальную провокацию.

Об этом заявил глава управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире «Cуспільне».

«Сейчас активность россиян в Сумской области не максимальна. Это не выглядит как попытка создать какой-нибудь локальный прорыв. На сегодняшний день не похоже, что россияне там пытаются нарисовать какую-то крупную операцию. Это выглядит как некая провокация на направлении, которое раньше не было, скажем так, ключевым», — заявил Трегубов.

По его словам, похищение оккупантами людей было именно частью этой провокации РФ. В силах обороны предположили, что украинцев целенаправленно похитили для политической или информационной атаки.

По данным ISW, 20 декабря российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не добились подтвержденных успехов. В то же время Минобороны РФ и российские «военкоры» утверждают, что оккупанты захватили Высокое и Грабовское.

Реакция Украины

Украина требует от России вернуть 50 человек, которых российские военные увезли из Сумщины.

Лубинец считает, что в Украине необходимо принять закон о принудительной эвакуации, «по меньшей мере, детей с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе».

Эвакуация

На фоне обострения ситуации военные и местные власти снова призывают жителей приграничных территорий не отказываться от эвакуации. По данным ВСУ, Сумские областные власти уже организовали масштабный процесс эвакуации — из опасных районов вывезли более 30 тысяч человек. В то же время почти 5700 жителей, среди которых 38 детей, до сих пор не согласились покинуть прифронтовую зону.

Местные власти организуют трансфер людей, чтобы минимизировать риски для их жизни, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Из Краснопольской громады часть жителей, которые раньше отказывались покидать дома, перевезли бронированным транспортом. В настоящее время эвакуированы находятся в транзитном центре, где получают необходимую поддержку и помощь.

Эвакуация в громадах продолжается / © Getty Images

Григоров подчеркнул, что процесс эвакуации продолжается и охватывает всех, кто подал соответствующие заявки. Работа организована совместно с волонтерами и профильными службами. Чиновник подчеркнул, что ситуация вблизи границы остается опасной.

Ситуация в Сумской области

В Сумской области российские оккупационные войска поддерживают стабильную активность штурмов. Пехотные группы РФ пытаются в большинстве своем двигаться во время ухудшения погодных условий, отметил военный Станислав Бунятов с позывным «Осман».

В конце ноября около 15 российских пехотинцев на мототехнике пересекли украинскую границу в Сумской области. Однако десантники остановили их продвижение, а также уничтожили технику. В Институте изучения войны ранее сообщалось, что украинские защитники на сумском направлении вернули позиции к северо-востоку от Кондратовки.

Ситуация на Сумщине сложная / © Getty Images

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заверил, что ситуация на севере этого региона стабильная. Он указал, что ВСУ удерживают занимаемые позиции и наносят российским войскам значительные потери в технике и личном составе. По его словам, он приказал обеспечить украинские подразделения вездеходным транспортом и дополнительными средствами поражения с целью нанесения ударов по районам сосредоточения войск РФ.