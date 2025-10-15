Сумщина обесточена: что известно и когда будет светло

Свет / © www.freepik.com/free-photo

15 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки в части города Сумы и Сумского района возникли перебои с электроснабжением.

Об этом пишет АО «СУМЫОБЛЭНЕРГО».

Как сообщили официальные источники, перебои с электроснабжением являются прямым следствием военной агрессии России.

Ремонтные бригады энергетиков были оперативно направлены на место оценки повреждений и начала аварийно-восстановительных работ.

«Энергетики работают, а вы — пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за последствий российской атаки на энергообъекты, по указанию НЭК «Укрэнерго» на территории Сумской области были введены графики аварийных отключений (ГАО). В отличие от почасовых, эти отключения аварийны и применяются немедленно для стабилизации системы. Поэтому спрогнозировать точную продолжительность обесточивания невозможно, а ограничения действуют в соответствующую команду от «Укрэнерго».