- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
Сумщина обесточена: что известно и когда будет светло
Пока энергетики ликвидируют последствия, власти обратились к жителям с важной просьбой.
15 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки в части города Сумы и Сумского района возникли перебои с электроснабжением.
Об этом пишет АО «СУМЫОБЛЭНЕРГО».
Как сообщили официальные источники, перебои с электроснабжением являются прямым следствием военной агрессии России.
Ремонтные бригады энергетиков были оперативно направлены на место оценки повреждений и начала аварийно-восстановительных работ.
«Энергетики работают, а вы — пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — говорится в сообщении.
Напомним, из-за последствий российской атаки на энергообъекты, по указанию НЭК «Укрэнерго» на территории Сумской области были введены графики аварийных отключений (ГАО). В отличие от почасовых, эти отключения аварийны и применяются немедленно для стабилизации системы. Поэтому спрогнозировать точную продолжительность обесточивания невозможно, а ограничения действуют в соответствующую команду от «Укрэнерго».