Сумщина под массированными атаками дронов: силы обороны сбили 61 БпЛА

В Сумской области продолжается ежедневная борьба за безопасность неба – регион снова пережил массированные удары российских дронов. В течение дня под обстрелами оказались пограничные общины и города области, в частности, Сумская и Ахтырская громады.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.

По информации областных властей, удары были направлены исключительно по гражданской инфраструктуре. Жертв и раненых удалось избежать, повреждений жилищного сектора также нет.

В то же время, сегодня в Сумах во время сбития одного из беспилотников пострадал 58-летний мужчина. Ему оперативно оказали необходимую помощь, он лечится амбулаторно.

Силы обороны и все составляющие сектора безопасности работают непрерывно. В течение суток над территорией области уничтожен 61 вражеский дрон – большинство из них были сбиты перехватчиками и другими средствами поражения, часть приглушена средствами радиоэлектронной борьбы.

Власти призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в безопасных местах, избегать пребывания под открытым небом и у окон во время атак.