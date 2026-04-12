Сумщина под угрозой беспилотников каждые 30 минут: в ГСЧС сделали заявление
В Сумской области угроза ударов дронов возникает почти каждые 30 минут. Спасатели работают в тяжелейших условиях.
В Сумской области угроза ударов беспилотников возникает практически каждые полчаса.
Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС в регионе Олег Стрелка в эфире Новости.LIVE.
По его словам, спасатели с начала полномасштабного вторжения работают в сложнейших условиях — фактически без передышки и с постоянным риском для жизни.
Он также напомнил о первых потерях среди спасателей.
«Первый погибший спасатель в Украине был именно из Сумщины — Алексей Гречаник. Российские военные расстреляли его автомобиль и он погиб. Это очень тяжело, но ради таких людей мы не имеем права опускать руки», — отметил Стрелка.
Он подчеркнул, что, несмотря на постоянную опасность и истощение, спасатели продолжают выполнять свою работу и помогать людям в самые критические моменты.
Напомним, пасхальное перемирие, на которое согласились и Украина, и Россия, не действует.
Армия РФ срывает режим тишины на фронте, а также запускает БПЛА. Об этом отчитываются Генштаб и местные ОВД.