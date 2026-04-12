Сумщина под угрозой беспилотников каждые 30 минут: в ГСЧС сделали заявление

В Сумской области не стихает угроза БПЛА

В Сумской области угроза ударов беспилотников возникает практически каждые полчаса.

Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС в регионе Олег Стрелка в эфире Новости.LIVE.

По его словам, спасатели с начала полномасштабного вторжения работают в сложнейших условиях — фактически без передышки и с постоянным риском для жизни.

Он также напомнил о первых потерях среди спасателей.

«Первый погибший спасатель в Украине был именно из Сумщины — Алексей Гречаник. Российские военные расстреляли его автомобиль и он погиб. Это очень тяжело, но ради таких людей мы не имеем права опускать руки», — отметил Стрелка.

Он подчеркнул, что, несмотря на постоянную опасность и истощение, спасатели продолжают выполнять свою работу и помогать людям в самые критические моменты.

Напомним, пасхальное перемирие, на которое согласились и Украина, и Россия, не действует.

Армия РФ срывает режим тишины на фронте, а также запускает БПЛА. Об этом отчитываются Генштаб и местные ОВД.