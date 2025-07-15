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- Украина
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Сумщина получила удар российских дронов: есть раненые
Ночью Шосткинская община на Сумщине получила очередной вражеский удар, в результате которого повреждено медицинское учреждение и жилые дома.
Этой ночью Шосткинская община на Сумщине снова подверглась российской атаке.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Предварительно один человек пострадал. Ей оказывается медицинская помощь.
В результате удара повреждено здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома.
Масштабы разрушений уточняются. Идет ликвидация последствий.
Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.