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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сумщина получила удар российских дронов: есть раненые

Ночью Шосткинская община на Сумщине получила очередной вражеский удар, в результате которого повреждено медицинское учреждение и жилые дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карта

Карта / © ТСН.ua

Этой ночью Шосткинская община на Сумщине снова подверглась российской атаке.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

  • Предварительно один человек пострадал. Ей оказывается медицинская помощь.

  • В результате удара повреждено здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома.

  • Масштабы разрушений уточняются. Идет ликвидация последствий.

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

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