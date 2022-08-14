Сумская показала, как под взрывами полицейские эвакуировали людей из Марьинки

Ольга Сумская на странице Instagram поделилась эмоциональным видео эвакуации мирных жителей из-под обстрелов в Марьинке.

Как рассказала Сумская, на видео людей прямо под обстрелами вывозит группа местных полицейских "Белый ангел". Они объединились и ездят в прифронтовые города и поселки, где спасают гражданских.

Так, в видео видно, как полицейские вывозят пару преклонных лет. Они заходят в их дом и помогают оперативно выйти. В это время слышны взрывы и выстрелы. Также группа полицейских помогла эвакуироваться мужчине, который в результате взрыва получил ранения:

"Впечатляющие кадры спасения под обстрелами… Эвакуация из Марьинки… Людей вывозит "Белый ангел" – группа местных полицейских, которые ездят в прифронтовые города и поселки…" – подписала видео Сумская.

Поклонники и подписчики актрисы эмоционально отреагировали на увиденное: "Орки еб*чие! Что наделали с людьми и страной! Мрази!", "Как больно... За что? Россия – страна-террорист! Немедленно изолировать от всего мира!", " без слез не могу смотреть".

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