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Сумская, Полтавская и восточные области: ракетная опасность

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
933
Время на прочтение
1 мин
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Сумская, Полтавская и восточные области: ракетная опасность

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Первые ракеты входят в воздушное пространство Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Воздушные тревоги охватили ряд областей на востоке Украины.

"Юг – ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — добавили позже украинские военные.

Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.

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