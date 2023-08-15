Сумская, Полтавская и восточные области: ракетная опасность

Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Первые ракеты входят в воздушное пространство Украины.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Воздушные тревоги охватили ряд областей на востоке Украины.
"Юг – ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — добавили позже украинские военные.
Напомним, что на Сумщине враг обстреливает общины из минометов и запускает ракеты с вертолета.
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