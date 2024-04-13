Сумской ТЦК пожаловался на критику "мотивационного" ролика о мобилизации: о чем речь

Пользователи соцсети сравнили "рекламу" мобилизации с российской пропагандой, что, вероятно, вызвало возмущение у сотрудников ТЦК.

В Сумском ТЦК возмутились комментариями пользователей соцсети под "мотивационным" видео, созданным Львовским областным ТЦК и СП и решили поддержать своих коллег.

Видеообращение Сумской ТЦК опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Враждебные пропагандисты уже в течение двух дней пишут комментарии, призывающие свергнуть конституционный строй в нашем государстве, организовать массовые беспорядки, цель которых – разъединить наше общество", – говорится в обращении.

В комментариях к публикации Сумского ТЦК военкомов поддержали коллеги из Житомира, но другие пользователи снова жестко раскритиковали сообщение.

Вероятно, возмущение сотрудников ТЦК вызвало то, что пользователи соцсети сравнили львовскую "рекламу" мобилизации с российской пропагандой и ИПСО. По их мнению, вместо мотивации этот ролик вызывает страх перед врагом, подрывает доверие к ВСУ и наносит репутационный ущерб Украине, потому что демонстрирует большое количество уклонистов.

Напомним, военный разнес "мотивационный" ролик Львовского ТЦК о мобилизации.

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