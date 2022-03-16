Сумы, Лебедин и Ахтырку все еще блокирует противник: Генштаб ВСУ сообщил о действиях оккупанта

Сумы, Лебедин и Ахтырку все еще блокирует противник: Генштаб ВСУ сообщил о действиях оккупанта

В районе Северодонецка кафиры провели разведку боем, но безуспешно.

Продолжается блокировка противником городов Сумы, Лебедин и Ахтырка, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Активных наступательных действий враг не производит. Оккупанты продолжают предпринимать неудачные попытки блокирования Харькова.

В районе Северодонецка кафиры провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окрестностях города Рубежное.

Напомним, в направлении Броваров наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов

В эти сутки российские кафиры пытались продвинуться в сторону Киева, однако потерпели поражение.

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