Сумы, Лебедин и Ахтырку все еще блокирует противник: Генштаб ВСУ сообщил о действиях оккупанта

В районе Северодонецка кафиры провели разведку боем, но безуспешно.
Продолжается блокировка противником городов Сумы, Лебедин и Ахтырка, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Активных наступательных действий враг не производит. Оккупанты продолжают предпринимать неудачные попытки блокирования Харькова.
В районе Северодонецка кафиры провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окрестностях города Рубежное.
Напомним, в направлении Броваров наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов
В эти сутки российские кафиры пытались продвинуться в сторону Киева, однако потерпели поражение.
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