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Сумы, Лебедин и Ахтырку все еще блокирует противник: Генштаб ВСУ сообщил о действиях оккупанта

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Сумы, Лебедин и Ахтырку все еще блокирует противник: Генштаб ВСУ сообщил о действиях оккупанта

УНИАН

В районе Северодонецка кафиры провели разведку боем, но безуспешно.

Продолжается блокировка противником городов Сумы, Лебедин и Ахтырка, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Активных наступательных действий враг не производит. Оккупанты продолжают предпринимать неудачные попытки блокирования Харькова.

В районе Северодонецка кафиры провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окрестностях города Рубежное.

Напомним, в направлении Броваров наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов

В эти сутки российские кафиры пытались продвинуться в сторону Киева, однако потерпели поражение.

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