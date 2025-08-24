- Дата публикации
Сумы – под атакой вражеских БпЛА: ночью раздался ряд взрывов
В ночь на 24 августа в Сумах и Сумском районе прозвучали серии взрывов. Вражеские дроны атаковали регион, силы ПВО отрабатывали по целям в небе.
Из-за ночной атаки в Сумах и окружающих общинах была объявлена тревога. Жители сообщали о громких звуках взрывов, раздававшихся в течение нескольких часов. Власти призвали население не покидать укрытие и сохранять спокойствие.
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что идет проверка последствий ночных атак.
«Силы обороны работают. Последствия атак выясняются. Спасибо защитникам, которые круглосуточно оберегают наши города. Угроза продолжается – оставайтесь в безопасных местах», – подчеркнул он.
В настоящее время уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.
