Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3
Время на прочтение
1 мин

Сумы – под атакой вражеских БпЛА: ночью раздался ряд взрывов

В ночь на 24 августа в Сумах и Сумском районе прозвучали серии взрывов. Вражеские дроны атаковали регион, силы ПВО отрабатывали по целям в небе.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Из-за ночной атаки в Сумах и окружающих общинах была объявлена тревога. Жители сообщали о громких звуках взрывов, раздававшихся в течение нескольких часов. Власти призвали население не покидать укрытие и сохранять спокойствие.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что идет проверка последствий ночных атак.

«Силы обороны работают. Последствия атак выясняются. Спасибо защитникам, которые круглосуточно оберегают наши города. Угроза продолжается – оставайтесь в безопасных местах», – подчеркнул он.

В настоящее время уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 августа российские военные атаковали Сумскую общину. В результате взрыва было повреждено учебное заведение, но, к счастью, никто не пострадал .

