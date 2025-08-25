Сумы снова под массированной атакой: враг обстрелял громаду, есть пожары в жилом секторе

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Около полуночи 25 августа зафиксировано более 10 попаданий в Сумах . В результате атаки возникли пожары в жилых домах одного из старостинских округов громады. На этот момент информации о пострадавших не поступало.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что спасательные службы работают на местах попадания.

"Уже почти сутки продолжается массированная атака РФ по Сумщине. Снова вражеские БпЛА ударили по территории Сумской громады. Также попадание на территории Роменской громады.

Реклама

Предварительно в обеих общинах без жертв информация пострадавших уточняется. На местах попаданий – пожары. Идет обследование и ликвидация последствий. Угроза продолжается – оставайтесь в укрытиях и соблюдайте сигналы тревоги”, - добавил начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Ситуация в регионе остается напряженной, угроза новых атак продолжается.

Напомним, что ранее РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения.