Сумы совершили подвиг, воспетый в веках — Арестович рассказал о партизанской войне в городе

Советник главы Офиса президента сообщил о героическом сопротивлении сумчан.

В Украине все города-герои, но то, что сделали Сумы, практически силами терробороны и партизан, нет аналогов, сообщил в специальном интервью "41 день войны" советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Практически не имея военных подразделений, только терроборону, Сумы остановили элитные танковые дивизии российской армии. Это подвиг, воспетый в веках. Так вот, Сумы отразились раньше. Но не просто отразились — они устроили партизанскую войну, обрезавшую поставки войскам РФ. они свалили оттуда раньше, чем устали декларировать выход из Киевской и Черниговской областей", – рассказал Арестович.

Напомним, Алексей Арестович считает, что о капитуляции России не может идти и речи. Кроме того, ранее советник главы ОП рассказал, когда закончится активная фаза боевых действий.

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