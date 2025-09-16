Сумы: враг атаковал город дронами, часть района – без света и воды

Дрон / © ТСН.ua

Около часа назад российские оккупанты нанесли удар по Сумам беспилотниками.

Один из вражеских дронов попал в складское здание – там возникло сгорание. К счастью, пострадавших нет.

Еще одно попадание привело к обесточиванию части абонентов в Заречном районе города. Без электричества остался и один из водозаборов.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки и скорейшим восстановлением электро- и водоснабжения. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.