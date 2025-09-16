- Дата публикации
Сумы: враг атаковал город дронами, часть района – без света и воды
В Сумах российские дроны повредили складское здание и оставили часть абонентов в Заречном районе без электроэнергии и водоснабжения. Пострадавших нет.
Около часа назад российские оккупанты нанесли удар по Сумам беспилотниками.
Один из вражеских дронов попал в складское здание – там возникло сгорание. К счастью, пострадавших нет.
Еще одно попадание привело к обесточиванию части абонентов в Заречном районе города. Без электричества остался и один из водозаборов.
Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки и скорейшим восстановлением электро- и водоснабжения. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.